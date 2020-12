Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, warnte vor Reisen über Weihnachten und in der Zeit bis Neujahr. "Reduzieren Sie Ihre Kontakte auf das absolute Minimum, reisen Sie nicht", sagte Wieler auf der RKI-Pressekonferenz am Dienstagmorgen in Berlin. Er könne angesichts der Bilder von vollen Flughäfen nicht verstehen, warum immer noch so viele Menschen reisten.