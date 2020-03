Pandemie Mitteldeutsche JVAs noch ohne Corona-Fälle

Das neuartige Corona-Virus verbreitet sich auch in Deutschland schnell. Besondere Vorsicht ist in Einrichtungen geboten, in denen Menschen auf engstem Raum beieinander leben. Neben Krankenhäusern und Seniorenheimen gilt das auch für Gefängnisse. Diese greifen nun auch zu speziellen Maßnahmen. Die JVAs in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen sich bislang gut vorbereitet.