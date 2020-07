Wie die "Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe am Donnerstag berichtet, ist unter den Beschäftigten der befragten Unternehmen kein höheres Infektionsgeschehen zu verzeichnen als im Bundesdurchschnitt. So habe die Drogeriemarktkette dm angegeben, dass von den 41.000 Mitarbeitern nur 0,1 Prozent positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, was etwa 40 Personen entspreche.



Bei der Drogeriemarktkette Rossmann seien es 36 Mitarbeiter von 33.400 gewesen, was ebenfalls rund 0,1 Prozent entspricht. Auch die Supermarktketten Rewe und Kaufland hätten für ihre Mitarbeiter eine Ansteckungsrate deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt gemeldet, so der "Zeit"-Bericht.