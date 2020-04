Rechtsextremismus Rechtsrockkonzerte während der Corona-Krise

Hauptinhalt

Keine Festivals, keine großen Konzerte oder Stadtfeste – in diesem Sommer wird es keine Veranstaltungen mit großen Menschenansammlungen geben. Und damit wohl auch keine großen Rechtsrockkonzerte. Vielleicht erinnern Sie sich: 2017 waren 6.000 Neonazis nach Themar in Thüringen gekommen. Ein trauriger Höhepunkt. Im vergangenen Jahr konnten Rechtrockkonzerte mit derart vielen Teilnehmern in Thüringen verhindert werden. Und in diesem Jahr? Macht Corona den Neonazis ein Strich durch die Rechnung?

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL