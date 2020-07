Umsatzeinbußen und Onlineangebote Thüringer Gedenkstätten im Coronamodus

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

In Thüringen und Sachsen ist am Freitag letzter Schultag gewesen. Und die letzten Monate waren absolut außergewöhnlich. Die Schüler und Schülerinnen mussten lange von zuhause aus lernen, durften dann wieder in die Schule. Aber Klassenfahrten und Wandertage fielen flach. Das stellt auch Gedenkstätten vor Probleme, die sich oft auch auf Schülergruppen spezialisiert haben.