Es wird ungewiss, ob der Lebensbereich, für den ich mich interessiere, oder der Bereich in der Gesellschaft, in dem ich gerne aktiv werde, weiter in der bekannten Form besteht. Dabei kommt natürlich die Frage auf, wer darüber bestimmt? Dazu gehört vieles im Kulturbereich, der stark eingeschränkt wurde. Performen, Theater, Kunst – all das ist nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt möglich. Dem Einzelnen wird gewissermaßen das Recht entzogen, über die Wichtigkeit dessen mitzuentscheiden. Ich kann nicht mehr in derselben Weise mitbestimmen, was wichtig ist und was nicht. Es wird bestimmt, was systemrelevant und was nicht ist. Das sieht man an der Debatte um die Systemrelevanz des Kulturbereichs.