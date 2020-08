Corona-Krise Kleine Kultureinrichtungen bangen um ihre Existenz

Andere Kultureinrichtungen sind davon noch weit entfernt. Das Institut für Zukunft etwa, ein Klub für elektronische Musik in Leipzig. Mitarbeiterin Jasmin sagt: "Aktuell gilt ja noch das sogenannte Tanzlustbarkeitsverbot. Aber so eine Nacht im Club lebt ja auch von Nähe und Intimität. Und das ist unter den Bedingungen nicht durchführbar."

Das Institut für Zukunft versucht sich mit anderen Konzepten über Wasser zu halten: Die Betreiber haben einen provisorischen Biergarten eröffnet, es gab Livestreams, eine Crowdfunding-Kampagne, eine Soli-Aktion zusammen mit anderen Leipziger Klubs. Aber all das deckt nur einen Teil der laufenden Kosten – das sind knapp 20.000 Euro pro Monat.

Und auch die staatlichen Gelder würden nur bedingt helfen, sagt IFZ-Mitarbeiterin Jasmin: "Zum Beispiel das Corona-Überbrückungshilfen-Paket berechnet sich witzigerweise aus den Monaten von vor einem Jahr. Und das sind bei uns eben die Monate, in denen wir Sommerpause hatten. Und dadurch fallen wir dadurch schon wieder raus. Also es ist komplett absurd und gar nicht an die Lebensrealität von Clubs angepasst."