Kultur in der Corona-Krise Mit Puppen gegen die leeren Reihen

Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Das Theater kämpft durch den ersten Lockdown immer noch mit Einnahmeverlusten von 50.000 Euro. Gastschauspieler können dadurch nicht mehr eingeladen werden. Die aktuelle Förderung des Bundes geht am Theater Naumburg jedoch vorbei, weil es ein städtisches Unternehmen ist. Kurzarbeit zu beantragen, um die Personalkosten teilweise vom Bund erstattet zu bekommen, funktioniere aber auch nicht. Die Einnahmeverluste werden jedoch, so Stefan Neugebauer, auch durch behutsame Einsparungen in bestimmten Bereichen nicht gedeckelt werden können. Das größte Problem sei, dass es bisher keine verlässliche Aussage seitens der Politik gebe, sagt Neugebauer. "Wir tun so, als ob es am 1. Dezember weitergeht, aber nachdem schon unsere Hygienekonzepte nicht mehr zählen, ist es ja durchaus denkbar, dass auch diese Aussage wieder aufgeweicht wird."