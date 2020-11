Corona-Krise Überleben die Vereine in der Pandemie?

Auch Beratungsstellen und Solidaritätsprojekte merken in der Krise, wie wichtig der Kontakt von Angesicht zu Angesicht ist. In Gräfenhainichen bei Dessau hat man dies während des ersten Lockdowns stark zu spüren bekommen. Ulf Künemund ist einer der Initiatoren von "Offen Bunt Anders". Das Projekt ist an die Volkssolidarität angegliedert und unterstützt Geflüchtete bei ihren Problemen mit Behörden, bietet ein Café zum Austausch und Nachhilfe für Jugendliche an. Mit den Kontaktbeschränkungen lag das Vereinsleben komplett brach, wie Künemund sagt. "Das Flüchtlingscafé, eines unserer wichtigsten Anlaufpunkte, musste geschlossen werden. Das hatte Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen." Gerade im Bereich der Flüchtlingsarbeit erschwere es die Kommunikation, wenn man sich nicht sehen kann. Mimik und die Verständigung mit Gesten seien oftmals unerlässlich.