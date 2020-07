Endlich Urlaub! Endlich die Beine ausstrecken, so richtig entspannen und dann zur Abkühlung ein Sprung ins eigene Schwimmbecken. Was für viele ein schöner Traum ist, wollen andere Wahrheit werden lassen – vor allem, wenn wegen der Corona-Krise der Urlaub zu Hause statt am Meer verbracht wird.



Doch wer jetzt noch eine Firma sucht, um sich ein massives Schwimmbecken für diesen Sommer in den Garten bauen zu lassen, dürfte enttäuscht werden, sagt Michael Kupsch. "Das ist nicht drin. Weil das betrifft ja jetzt nicht nur den Bereich Schwimmbadbau, sondern wir haben dann ja auch die Baubranche mit inbegriffen."