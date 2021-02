Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 waren so schnell entwickelt wie selten ein Impfstoff zuvor. Bereits im März 2020 liefen die ersten klinischen Studien. Bedanken können wir uns bei vorausschauenden Forscherinnen und Forschern, wie etwa der ungarischen Biochemikerin Katalin Karikó, die als Mutter der mRNA-Technologie gilt. Sie war bereits 2013 bei Biontech eingestiegen und leitete dort die mRNA-Forschung. Im November 2020 war die Kooperation von Biontech und Pfizer schließlich die erste, die einen Corona-Impfstoff mit hoher Wirksamkeit vorstellen konnte. Die Bundesregierung sicherte sich sogleich 100 Millionen Impfdosen. Im Dezember wurde das Mittel von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Ende Dezember lief das Impfen in Deutschland an, allerdings schleppend.



Sechs Wochen später bekommen die Impfberechtigten streckenweise überhaupt keine Termine mehr, weil es zu wenig Impfstoff gibt. Den Schwarzen Peter reicht die Bundesregierung dabei an die EU weiter, die für die Beschaffung und Verteilung der verschiedenen Impfstoffe in der EU zuständig ist. Die wiederum will Verträge mit Herstellern nicht öffentlich machen und appelliert an die Verantwortung der Pharmakonzerne. Ganz zu schweigen von den ärmeren Ländern der Welt, in denen bislang so gut wie gar kein Impfstoff angekommen ist. Initiativen wie "Zero Covid" fordern daher eine Freigabe der Lizenzen, sodass Pharmafirmen weltweit Derivate herstellen können.