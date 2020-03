Wie beurteilen Sie die Kommunikation rund um das Thema Coronavirus auf behördlicher Ebene?

Prof. Constanze Rossmann: Behörden und Politik machen aus meiner Sicht in dieser gesundheitlichen Krisensituation einen guten Job. Das Robert Koch-Institut genauso wie andere relevante Gesundheitsinstitutionen haben das Virus und seine potenzielle Verbreitung von Beginn an ernst genommen und sich frühzeitig damit auseinandergesetzt, was zu tun ist. Nachdem sich die infizierten Fälle in Deutschland nicht mehr auf einen Ort begrenzt haben, wurde ein Krisenstab eingerichtet und seitdem regelmäßig in Pressekonferenzen informiert, die die Bevölkerung auch direkt über Live-Streams mitverfolgen kann. Dabei wird klar kommuniziert, was die Behörden bislang gesichert sagen können, aber auch, was – etwa aus epidemiologischer Sicht – noch unklar ist. Gleichzeitig wird kommuniziert, was die Behörden tun, um das Problem einzugrenzen und was die Bevölkerung tun kann, um sich zu schützen. Die Botschaften, die hier kommuniziert werden, sind dabei auch weitgehend übereinstimmend. Auch nutzen die Behörden neben klassischen Verbreitungswegen, wie Pressekonferenzen und damit traditionelle Medien, auch soziale Medien, um Informationen zu verbreiten.

Wie beurteilen Sie die Informationsangebote der Medien?

Auf medialer Ebene lässt sich – ähnlich wie bei vergangenen Krisensituationen, z.B. EHEC oder Schweinegrippe – jedoch wieder beobachten, dass Informationen zum Teil verkürzt dargestellt werden, Negatives überbetont wird, Informationen auch durch die Bildsprache dramatisiert werden. Dies trifft auf Boulevardmedien stärker zu als auf Qualitätsangebote, was den typischen medialen Berichterstattungsmustern in vielen anderen Bereichen, aber auch in vergangenen Krisen entspricht.

Prof. Constanze Rossmann Bildrechte: Universität Erfurt Dies kann man den Medien aber nur zum Teil zum Vorwurf machen, weil Platzmangel und Zeitbegrenzungen, etwa in Hörfunkbeiträgen, zwangsläufig zu Kürze zwingen. Dabei sollten Informationen jedoch nicht so gekürzt werden, dass aus einer unsicheren Information zum möglicherweise erhöhten Sterblichkeitsrisiko die Aussage wird, das Coronavirus sei tödlicher als die normale Grippe. Dass eine solche Verkürzung Angst erzeugt, ist vorprogrammiert.

Welche Aspekte der Kommunikation gelingen, wo sehen Sie noch Nachholbedarf?

Wenn im Kontext von Gesundheitskrisen kommuniziert wird, haben wir es immer mit Risikoinformationen zu tun. Hier besteht grundsätzlich das Problem, dass sich viele schwer damit tun, Risiken richtig einzuschätzen und zu verstehen. Wir unterliegen alle gewissen Risikoverzerrungen, die dazu führen, dass wir manche Risiken unterschätzen, andere überschätzen. Zum Beispiel überschätzen wir Risiken, über die viel kommuniziert wird, und solche, die wir als unkontrollierbar wahrnehmen. Hinzu kommt, dass viele grundsätzlich nicht gut mit statistischen Zahlen umgehen können. Wichtig ist es daher, möglichst wenig von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, sondern eher absolute Zahlen zu verwenden. Dies geschieht im aktuellen Corona-Kontext in der Tat sogar recht oft. Allerdings fehlt hierbei wiederum ein Anker. Was bedeutet es denn, wenn weltweit über 92.000 Fälle bekannt sind, die an COVID-19 erkrankt sind? Ist das viel oder wenig? Betrachtet man im Vergleich dazu die jährlichen Influenza-Raten, ist das immer noch nicht besonders beunruhigend. Diese Information fehlt aber oft. Vor der Influenza hat die Bevölkerung wieder letztlich zu wenig Angst, weshalb sich zu wenig Menschen dagegen impfen lassen.

Woran erkennt man gelungene Krisenkommunikation im Allgemeinen?