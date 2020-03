Am Samstag hatte das Land 800 Tote binnen 24 Stunden gemeldet, so viele wie noch nie an einem Tag. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie starben 4.800 Menschen, 54.000 gelten offiziell als infiziert. In Italien starben bislang so viele Menschen an den Folgen des Corona-Virus wie in keinem anderen Land der Welt.