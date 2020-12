In Bettenlisten, die dem ARD-Magazin "Fakt" vorliegen, melden Kliniken täglich der Krankenhausleitstelle freie Betten zur Behandlung der Covid-19-Patienten. Bereits vergangene Woche lag demnach die Gesamtzahl der freien Intensivbetten in den Landkreisen Bautzen, Dresden, Sächsische Schweiz Osterzgebirge, Görlitz und Meißen bei lediglich rund zwanzig. Mit fünfzig freien Intensivbetten wies das offizielle "Divi-Intensivregister" mehr als doppelt so viele Intensivbetten für diese Landkreise aus.