Kunsthandwerk in der Krise Existenzangst im Erzgebirge

Ein Blick in das Lager des Betriebs lässt das Ausmaß der Krise erahnen. Denn die Probleme fingen bereits im Frühjahr an. Gundolf Berger zeigt die vollen Regale im Lagerraum. Dort liegt noch das komplette Ostersortiment des Jahres. Die Händler hatten alle Oster-Bestellungen wegen des ersten Lockdowns storniert. Und nun stapelt sich in den Räumen auch die Weihnachtsware.

Er bekomme so langsam Existenzangst, sagt Berger. Bisher habe der Betrieb das Jahr nur überstanden, weil er Hilfskredite in Anspruch genommen habe. Kredite, die mit bis zu drei Prozent verzinst seien. "Das heißt also, dass wir in Zukunft noch bessere Jahre haben müssen, um das zurückzahlen zu können", sagt der Unternehmer mit sorgenvollem Blick. Gut schlafen könne er im Moment nicht. "In der Früh um drei ist die Nacht zu Ende."