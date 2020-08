Coronavirus Kontroverse um generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz

Maske auch am Arbeitsplatz – egal, wo der ist und wie der aussieht. Solch eine Regelung sei blinder Aktionismus, findet Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds: "Wir decken dann vor allem Situationen mit ab, in denen die Maske gar nicht getragen werden muss, weil das die Erfordernisse gar nicht hergeben." Das wäre eine irre Belastung für die Beschäftigten – und das vielleicht noch ohne sachdienliche Begründung. "Einfach nur, weil das eine Idee ist, die irgendwo entstanden ist, aber nicht mit Arbeitsschützern abgestimmt wurde", kritisiert Piel.

Und auch auf Arbeitgeberseite gab es ordentlich Gegenwind für den Vorschlag von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. So auch von Thilo Brodtrück. Er ist Geschäftsführer des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbauer: "Das ist eine gleichermaßen schlechte wie überflüssige Idee, das so zu handhaben. Wir haben ja schließlich in unseren Betrieben in der Branche schon monatelange Erfahrung, wie das läuft." In Produktionshallen habe man in der Regel hohe Decken und ein gutes Umluftverhalten, daher brauche man dort keine Maskenpflicht.