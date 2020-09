Deutschlandweit steigen die Zahlen täglicher Neuinfektionen weiter deutlich. Am Wochenende wurden erstmals seit April wieder auch an einem Samstag und Sonntag jeweils mehr als 1.000 neue Fälle registriert. So wurden bundesweit am Sonntag 1.169 neue Fälle registriert. Dem Datenprojekt Risklayer zufolge meldeten 47 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte ihre Daten. Der Sieben-Tage-Schnitt stieg am Sonntag auf 1.740 Neuinfektionen pro Tag. Eine Woche zuvor lag der Durchschnittswert noch bei 1.368.