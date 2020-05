Weshalb die anderen Museen der Staatlichen Kunstsammlungen vorerst noch geschlossen bleiben, war eine Entscheidung der Stadt, erklärt Frederic Bußmann: "Wir wollen ausprobieren, ob das mit den Vorkehrungen, so wie wir sie am Theaterplatz getroffen haben, funktioniert. Das heißt, das ist so eine Art Testlauf und ich hoffe sehr, dass wir dann in ein oder zwei Wochen die übrigen Museen nachziehen können."

Hinweise und Abstandshalter

Auch in einem anderen großen Haus in Chemnitz, dem Staatlichen Museum für Archäologie SMAC, sind alle notwendigen Vorkehrungen getroffen worden. Direktorin Sabine Wolfram erklärt, dass man aber nicht nur Desinfektionsmittel oder Plakete mit Hinweisen auf die Maskenpflicht aufgestellt habe:

"Wir haben auf dem Fußboden Abstandshalter geklebt, so dass man sich ordentlich für die Kasse anstellen kann. Es gibt eine Zugangsbeschränkung an Personen pro Etage mit 50 Personen, was fortlaufend beobachtet wird vom Aufsichtspersonal, was übrigens auch Maske tragen muss."

Museum als Reiseersatz

Auf Schulklassen müssen die Chemnitzer Museen wohl vorerst verzichten, so Direktorin Wolfram, denn man könne davon ausgehen, dass im Unterricht momentan andere Aufgaben Vorrang haben. Ebenso dürften vorerst auch Touristenströme ausbleiben, was aber für das SMAC kein Problem darstellt.

Direktorin Wolfram zufolge würden 75 bis 80 Prozent der Besucher aus Chemnitz und der näheren Umgebung kommen: "Wir hoffen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürgern aus dem Umland, aus Chemnitz selbst, wieder Lust haben, etwas zu erleben. Und ich hoffe natürlich, dass die, die die Ausstellung "Leben am Toten Meer" verpasst haben, sagen da gehe ich jetzt noch hin."

Bis Mitte Juni auf alle Fälle wird diese Wanderausstellung im SMAC noch zu sehen sein. Also durchaus ein guter Tipp, nicht nur jetzt, da Reisen ans Tote Meer oder in andere Regionen im Ausland kaum möglich sind.