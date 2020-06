Coronavirus China meldet stärksten Anstieg seit zwei Monaten

Die staatlichen Medien berichten ausführlich darüber, dass die Versorgung der Hauptstadt mit Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln auf jeden Fall sichergestellt sei. Der Xinfadi-Markt ist normalerweise der wichtigste Umschlagpunkt für Lebensmittel in Peking.

Polizisten stehen vor den barrikadierten Eingängen des Xinfadi-Großmarktes in Peking Wache Bildrechte: dpa

Die landesweit fast 60 bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben für großes Aufsehen gesorgt in China, vor allem in Peking. Denn allein in der Hauptstadt wurden 36 Neuinfektionen nachgewiesen.