1.600 Fälle am Montag Starker Anstieg der Corona-Neuinfektionen

Die vielen Nachmeldungen in Bayern gehen auch auf Verzögerungen bei der Übermittlung der Testdaten vieler Reiserückkehrer zurück, die in Bayern systematisch und umfangreicher als im restlichen Bundesgebiet auf Sars-CoV-2 getestet werden. Mit dem Ende der Sommerferien in Bayern (die Schule hat dort in dieser Woche wieder begonnen), gab es technische Probleme bei dem Dienstleister, der für die Befundübermittlung der Testergebnisse von Reiserückkehrern an den bayerischen Flughäfen verantwortlich ist. Laut bayerischem Gesundheitsministerium konnten die Probleme aber bis Ende der vergangenen Woche behoben werden – was die hohe Zahl an Nachmeldungen zu Beginn dieser Woche erklärt.