1.800 Fälle am Donnerstag Anstieg bei Corona-Neuinfektionen setzt sich fort

Der Anstieg geht kaum noch auf das Konto von Reiserückkehrern, als letztes Bundesland startete Bayern diese Woche ins neue Schuljahr – und beendete die flächendeckenden Corona-Tests für Reiserückkehrer weitestgehend. Die zu Ende gehende Woche dürfte damit die letzte Woche sein, in der die Testergebnisse von aus den Sommerferien zurückgekehrten Urlaubern Eingang in die Statistik gefunden haben. Die Zahl der in Deutschland durchgeführten Corona-Tests war in der vergangenen Woche bereits um 50.000 auf 1,05 Millionen Testungen gesunken.

Um von der Zahl der bestätigten Neuinfektionen dieser Woche Rückschlüsse auf das tatsächliche Infektionsgeschehen ziehen zu können, bleibt abzuwarten, wie sich die Positivenquote weiterentwickelt, also der prozentuale Anteil der positiven Tests an allen durchgeführten Corona-Testungen. Für die laufende Woche wird das Robert Koch-Institut diese Zahlen erst in der kommenden Woche veröffentlichen. In der vergangenen Woche war die Positivenquote konstant geblieben. Wie in der Vorwoche lag der Anteil der positiven Corona-Tests bei 0,74 Prozent. Das teilte das RKI am Mittwoch mit.