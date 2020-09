Mehr als 2.300 Fälle Zahl der täglichen Neuinfektionen wächst weiter

Die meisten neuen Fälle am Freitag wurden den Angaben nach in Nordrhein-Westfalen gemeldet (546), gefolgt von Bayern (433) und Baden-Württemberg (290). In Mitteldeutschland wurden 154 neue Fälle registriert – 92 in Sachsen, 41 in Sachsen-Anhalt, 21 in Thüringen.