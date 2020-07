Am gestrigen Mittwoch haben die Kreise und Städte in Deutschland 509 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. 185 Neumeldungen entfallen demnach auf Nordrhein-Westfalen. In ganz Mitteldeutschland wurden dagegen nur sieben Neuinfektionen gemeldet (vier in Sachsen, eine in Thüringen, zwei in Sachsen-Anhalt).