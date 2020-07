An den vergangenen beiden Tagen haben die Kreise und Städte in Deutschland etwa 1.700 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus der Datenbank des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts "Risklayer" hervor. Laut Risklayer wurden am Mittwoch 860 Infektionen gemeldet, am Donnerstag 842.