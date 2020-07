Kinder und Jugendliche haben während des coronabedingten Lockdowns mehr Zeit online verbracht. Das geht aus einer Studie der DAK-Krankenkasse hervor, die am Mittwoch vorgestellt wird und über die die Funke Mediengruppe vorab berichtete. Demnach stieg die durchschnittliche Verweildauer von Zehn- bis 17-Jährigen in den sozialen Medien werktags um 66 Prozent an. Die Nutzungsdauer von Onlinespielen an diesen Tagen erhöhte sich sogar um 75 Prozent. Insgesamt stieg die Spieldauer unter der Woche von 79 auf 139 Minuten.