Corona und Pflege Die Pandemie und die Auswirkung auf Pflegeheime

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen und steigen – und es sind immer mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Jeder zweite Tote, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist, war über 80 Jahre alt. Viele der Verstorbenen lebten in einer Pflegeeinrichtung. Schrecken Angehörige davor zurück, ihre Verwandten in ein Pflegeheim zu geben? Und nehmen die Einrichtungen überhaupt noch neue Bewohner auf?