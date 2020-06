COVID-19-Prävention Nicht-Versicherte fallen durch Kontrollsystem

Konkret hieße das, dass es zum Beispiel offenen Sprechstunden gibt oder die Gesundheitsämter die Kosten übernehmen. Zwar hätten Gesundheitsämter eine erweiterte Schweigepflicht, aber in Städten wie Erfurt, Chemnitz und Leipzig wird im Falle eines Tests oder stationären Behandlung wieder das Sozialamt eingeschaltet und damit die Identität preisgegeben, sagt Sozialarbeiterin Sass weiter.



In Dresden kann in sensiblen Fällen das Gesundheitsamt die Kosten übernehmen. Die Details variieren von Stadt zu Stadt, einen einheitlichen Plan gibt es nicht. Sozialministerin Petra Köpping findet die momentane Regelung ausreichend und weist darauf hin, "dass wir für alle Gemeinschaftseinrichtungen Möglichkeiten für Tests geschaffen haben. Zusätzlich haben wir in Dresden und in Chemnitz Praxen, so genannten Flüchlingsambulanzen, die sich in unterschiedlichster Sprache mit den AsylbewerberInnen befassen und wo man tatsächlich erklären kann, was für welche Leistung notwendig ist."