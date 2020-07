Corona-Krise Kein gesetzlicher Bonus für Krankenpflege geplant

Union und SPD sehen keine Notwendigkeit, einen Corona-Bonus auch für die Krankenpflege per Gesetz auf den Weg zu bringen.

Die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Maag sagte MDR AKTUELL, bei der Altenpflege habe der Bund eingegriffen, weil dort generell schlechter gezahlt werde als in der Krankenpflege. Zudem habe man so verhindert, dass die Kosten für die Prämien den Bewohnern in Rechnung gestellt würden.