Bei einer angeordneten Quarantäne bleibt nur eines: konsequent zu Hause bleiben. Bildrechte: imago images / Westend61

In Halle klingelt das Ordnungsamt auf seinen Streifen auch stichprobenartig bei den Bürgern, die unter Quarantäne stehen. Manchmal wird auch nur angerufen. Dabei haben die Kontrolleure in den vergangenen Tagen einige Verstöße festgestellt. In diesen Fällen wurde Anzeige erstattet.



In Magdeburg sei das kaum möglich, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kinszorra: "Da müssen wir aus Kapazitätsgründen tatsächlich darauf verweisen, dass jeder, der vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurde, auch selbst ein Interesse daran hat, dass er niemanden ansteckt, dass ihm wirklich bewusst ist, dass diese 14 Tage essenziell sind." In Magdeburg befinden sich aktuell etwa 950 Personen in Quarantäne – Corona-Infizierte und ihre Kontakte.



In Dresden wurden Stand heute rund 1.900 Bürger aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Kontrollieren könne man das allerdings auch nicht, erklärt der Pressesprecher am Telefon. Dafür habe die Stadt derzeit keine Kapazitäten. Man hoffe auf das Verantwortungsgefühl der Betroffenen.