Die Großstädte Dresden und Chemnitz haben ein Feuerwerksverbot für das gesamte Stadtgebiet erlassen. In Dresden gilt das für alle öffentlichen und privaten Flächen, in Chemnitz für öffentliche Flächen und jene privaten, die jedermann zugänglich sind. Leipzig verbietet Feuerwerk in der Innenstadt einschließlich des Rings sowie am Connewitzer Kreuz und am Lindenauer Markt. Auch Görlitz hat mehrere Verbotszonen eingerichtet. Zwickau plant hingegen kein Verbot.