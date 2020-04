Vor einigen Tagen schilderte der Journalist Jochen Bittner bei Twitter eine denkwürdige Begebenheit: Die Polizei klopfte, weil ihr gemeldet worden sei, dass vor Bittners Haus in Schleswig-Holstein ein Auto mit Berliner Nummernschild parke. Mit diesem Tweet trat er eine ganze Welle an Berichten los, die ein vermeintliches "Denunziantentum" in der Coronavirus-Krise anprangerten.