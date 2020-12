In Thüringen wird die nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember ab 22:00 Uhr bis zum 1. Januar um 3:00 Uhr aufgehoben.



Vom 24. bis 26. Dezember dürfen sich zudem Angehörige eines Haushalts mit bis zu vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis treffen – Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. An Silvester gelten die bundesweiten Kontaktbeschränkungen auf maximal fünf Personen aus zwei Hausständen.



Bewohner in Alten- und Pflegeheimen dürfen pro Tag nur einen Besucher empfangen