Das Coronavirus hat auch die Urlaubspläne vieler Menschen in Deutschland gehörig umgekrempelt. Fast jeder Zweite hat jüngsten Umfragen zufolge die Reisepläne geändert. Mal freiwillig, aus Angst vor einer Infektion etwa; mal unfreiwillig, weil die Ziele einfach nicht erreichbar waren. Ändert die Aufhebung der Reisewarnung für zahlreiche europäische Reiseziele nun wieder etwas an den Urlaubsplänen?

Eine kleine Umfrage in Leipzig zeigt, dass das Interesse, ins europäische Ausland zu reisen, derzeit eher gering ist. Die befragten Passanten bleiben lieber zu Hause, verreisen im Inland oder verzichten ganz auf den Sommerurlaub. Aussagen, die Gesine Jüttner kennt. In ihrem Reisecenter in Gohlis klingelt das Telefon zwar nahezu ohne Unterlass. Doch es sind eben keine neuen Anfragen und Buchungswünsche, die eintrudeln, sondern nach wie vor Stornierungen: "Nach zwölf Wochen Arbeit ohne Verdienst würden wir uns sehr freuen, endlich mal wieder Umsatz tätigen zu können. Das hält sich stark in Grenzen."