Corona-Zahlen Wann ist ein Risikogebiet ein Risikogebiet?

Doch wann ist nun eine Region ein Risikogebiet und wann nicht? Welche Zahlen gelten? Und warum scheint gerade das RKI, das den virologischen Takt der Republik vorgibt, keine aktuellen Zahlen zu veröffentlichen? Viele Menschen schauen täglich auf die für sie so wichtigen Veröffentlichungen. Etwa, weil Firmen ihren Mitarbeitern davon abraten, in "rote" Gebiete zu reisen. Oder weil in den Allgemeinverfügungen der Bundesländer ab dem kritischen Wert verschärfte Regeln gelten, wie zum Beispiel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit oder die Beschränkung von privaten Feiern und öffentlichen Zusammenkünften.

RKI hat nicht die aktuellsten Zahlen

Das RKI fasst die Zahlenmisere in einem Satz zusammen. "Die Gesundheitsämter und Länder haben immer die neueren Zahlen", sagt eine Institutssprecherin dem MDR und nennt auch die Gründe dafür, die sehr verschieden sein können. Es gebe unter anderem einen zeitlichen Verzug bei der Übermittlung der Zahlen. "Zum Beispiel wenn das Gesundheitsamt bereits Fälle an die Landesstelle übermittelt hat, diese aber noch nicht vom Land an das RKI übermittelt worden sind", erklärt die RKI-Sprecherin. Ein weiterer Grund für vermeintlich verspätete Zahlen sei der Datenstand zu jener Uhrzeit, die das RKI verwendet, nämlich 0 Uhr. Gesundheitsamt oder Länder verwendeten für ihre Situationsberichte möglicherweise einen anderen Datenstand.