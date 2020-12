Die Corona-Toten machen Gustavo Baretton und seinen Kolleginnen und Kollegen am Uniklinikum Dresden nicht mehr Arbeit. Baretton ist der Direktor des Instituts für Pathologie und sagt: "In der Bevölkerung werden ja die Pathologen immer mit dem Tod und mit Autopsie zusammengebracht." Die Wahrheit sei aber, dass man sich hauptsächlich mit dem Dienst an den Lebenden beschäftige.

Auch Alexander Schütz sieht im Moment noch keine Engpässe in der Pathologie. Er ist der Landesvorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Pathologen in Sachsen und am privaten Institut für Pathologie in Leipzig tätig.