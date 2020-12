Zwei Personen, die gerade vom Schnelltest im IfZ kommen, sind froh, diese Möglichkeit gehabt zu haben: "Ich fahr heute Abend, nehme das Ergebnis mit, habe auch in den letzten zehn Tage quasi niemanden mehr getroffen, aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen." Die andere getestete Person konnte nicht alle Kontakte vermeiden, da sie zur Arbeit gemusst habe, trotzdem wolle sie gerne ihre Oma über Weihnachten besuchen. Benachrichtigt werden die Getesteten kurz nach dem Test per Mail.