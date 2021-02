Doch bereits jetzt werden vielerorts kostenpflichtige Corona-Schnelltests angeboten. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ist deshalb optimistisch, dass genug Apotheken, Ärztinnen und Ärzte oder geschultes Personal in Testzentren zur Verfügung stehen werden: "Bei den Gesundheitsämtern werden wir in Kürze die Gespräche aufnehmen. Auch da in den unterschiedlichen Landkreisen gibt es ja jetzt schon Testzentren. Wir haben Testzentren an den Krankenhäusern, also es gibt hier schon eine ganze Reihe. Und die werden wir natürlich weiter nutzen wollen und dann werden wir miteinander sprechen, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, Testzentren einzurichten."