Pandemie Noch in diesem Jahr Corona-Schnelltests für Zuhause?

Bald wird es kälter - und dann beginnen wieder viele Menschen zu schniefen und zu husten. Die Nachfrage nach Corona-Tests dürfte steigen. Zurzeit werden in Deutschland sogenannte PCR-Tests verwendet, doch die sind teuer und die Auswertung dauert. Die Rettung wären möglicherweise Schnelltests für jedermann und jedefrau für Zuhause. Das Problem: In Deutschland sind die nicht erlaubt. Nur Ärzte dürfen Coronatests vornehmen. Warum ist das so?