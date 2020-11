Susanne Weisel ist zahnmedizinische Fachangestellte in Magdeburg. Bei einer professionellen Zahnreinigung ist sie teilweise nur 30 Zentimeter vom Patienten entfernt. Und das für bis zu eineinhalb Stunden. "In den Zahnarztpraxen ist es sicher, weil wir alles dafür tun, dass die Patienten sicher sind, aber was ist mit uns?", fragt Weisel. Es spreche keiner über das Aerosol, welches in der Luft sei und womit sich die Angestellten infizieren könnten. Am Anfang sei geklatscht worden für Krankenhäuser. Davor ziehe Weisel ihren Hut: „Aber es gibt halt auch noch andere Berufe, die an der Front sind.“