Die Nachricht vom Tod kam per Telefon – Corinna Thalheim überraschte sie völlig. Eigentlich hatte sie gehofft, ihre Mutter wieder in die Arme schließen zu können. "Was wäre eigentlich passiert, wenn Corona nicht gekommen wäre?", fragt sich Thalheim bis heute, ohne jemals eine Antwort darauf finden zu können.



Ihre Mutter sollte Anfang April 2020 ein lebensgefährliches Blutgerinnsel im Gehirn entfernt bekommen, doch der geplante OP-Termin wurde vom Leipziger Universitätsklinikum coronabedingt verschoben. Wenige Tage später platzte das Aneurysma, die Mutter musste notoperiert werden, sie wurde ins Koma versetzt. Corinna Thalheim durfte sie auf der Intensivstation nur einmal besuchen, auch ihrem Stiefvater wurde wenig später der tägliche Krankenbesuch verboten. "Ich hätte mich anders verhalten, hätte ich gewusst, dass wir uns nie wiedersehen", erzählt Thalheim, "ich hätte sie gedrückt und gestreichelt und sicher viel geweint."



Sie erinnert sich noch genau an den 20. April 2020. Es war ein Montag. Bund und Länder hatten nach dem ersten Lockdown beschlossen, von diesem Tag an, die Läden wieder schrittweise zu öffnen. "Von der Uniklinik hieß, wenn die da draußen öffnen, müssen wir hier für Besucher schließen, um uns besser zu schützen", erzählt die 48-Jährige. Thalheim wurde nur noch einmal in die Klinik gerufen, um in einem Krankenzimmer Abschied von ihrer verstorbenen Mutter zu nehmen.

Sterbebegleitung in Corona-Verfügungen ausdrücklich erlaubt

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland klagen immer wieder Betroffene, dass sie ihre Familienmitglieder wegen der Corona-Pandemie beim Sterben nicht begleiten durften. Die große Frage ist, warum und wie das geschehen konnte, obwohl die Corona-Beschränkungen etwas ganz anderes regeln?



Zwar ist in den Corona-Verordnungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seit Beginn der Pandemie ein allgemeines Besuchsverbot für Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime festgeschrieben, doch gibt eben auch klare Ausnahmen: So ist bei schwer kranken oder sterbenden Patienten ein Besuch ausdrücklich erlaubt. Ob er jedoch auch genehmigt wird, obliegt in letzer Instanz den Krankenhäusern sowie Pflege- und Altenheimen. Sie begründen ihre Entscheidung mit dem aktuellen Infektionsgeschehen in und außerhalb der Einrichtung.

Mediziner auf der Covid-Station, einem Bereich der Operativen Intensivstation vom Universitätsklinikum Leipzig. Bildrechte: dpa

Krankenhäuser treffen Entscheidungen selbst

So heißt es auf Anfrage von MDR AKTUELL bei der Thüringer Landeskrankenhausgesellschaft (LKHG), die die Interessen von 54 Krankenhäusern im Freistaat vertritt, dass es "keine generelle Festlegung" für alle Häuser gebe. Vielmehr würden die Einrichtungen im Einzelfall entscheiden, "ob und inwieweit ein Besuch unter dem Risikoaspekt vertretbar ist". Dabei werde zwischen ethischen Gesichtspunkten, dem Schutz aller Patienten und dem Schutz des ärztlichen und pflegenden Personals abgewogen. "Das ist in vielen Fällen eine schwierige Entscheidung", heißt es vom LKHG-Vorstand. Angehörigen von sterbenden und schwer kranken Patienten empfiehlt die Gesellschaft, die zuständige Klinik zu kontaktieren, um eine individuelle Genehmigung zu bekommen. Ob sie sie erhalten, bleibt offen.

Angst vor Krankenhäusern wächst

Palliativmedizinerin Christine Vonderlind rät betroffenen Patienten und Angehörigen, ihr Besuchsrecht einzufordern. Sie spürt, dass die stetige Diskussion über die geltenden Kontaktbeschränkungen viele Menschen zutiefst verunsichere. "Es gibt viele Patienten, die sich aus Angst vor Covid-19 förmlich vergraben und alles tun, um nicht ins Krankenhaus zu müssen", erzählt sie. Es ist die Angst, womöglich keinen Besuch mehr im Krankenhaus empfangen zu können, völlig isoliert zu sein und womöglich, einsam zu sterben.

Die Vorstandsvorsitzende des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes betreut seit Jahren schwer kranke und sterbende Patienten in Hildburghausen, einem Landkreis, der derzeit eine der höchsten 7-Tage-Inzidenzen deutschlandweit aufweist. Für gewöhnlich hat die Ärztin für ihre ambulante Palliativversorgung bis zu 30 ehrenamtliche Helfer an ihrer Seite, "die die Patienten zuhause besuchen und ihnen in Gesprächen Halt und Hilfe geben".



Doch die Corona-Pandemie macht ihren Einsatz wegen der Kontaktbeschränkungen derzeit unmöglich. "Ich bleibe als Ärztin nunmehr länger vor Ort. Jetzt ist derjenige stärker gefragt, der noch Zutritt hat", erzählt Vonderlind. Ausgleichen kann sie die Arbeit von 30 Ehrenamtlern aber nicht. Viele Patienten sterben einsam, ohne sich verabschieden zu können, sagt sie. Marktplatz der Thüringer Kreisstadt Hildburghausen, der Landkreis hat seit Wochen eine der höchsten 7-Tage-Inzidenzen deutschlandweit. Bildrechte: imago/Schöning

