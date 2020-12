Andreas Bobrowski vom Berufsverband der Laborärzte spricht von ein bis zwei Tagen zusätzlich. Generell könnten sich die Patienten darauf verlassen, dass sie ihre Laborergebnisse schnell bekämen. Trotzdem hat Bobrowski einen Verbesserungsvorschlag; nämlich sogenannte Multiplex-PCRs zuzulassen: "Das heißt, dass man gleichzeitig sämtliche als Differenzialdiagnose in Betracht kommende Keime im Nasen-Rachen-Raum mitbestimmen kann. Diese Möglichkeit gibt es zurzeit in der Gebührenordnung für Ärzte noch nicht. Aber wir würden das für sehr sinnvoll erachten, dass man neben Covid die Influenza in einem Lauf analysieren könnte und nicht gezwungen ist, zwei Ansätze zu fahren."