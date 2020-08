Mit diesen Problemen hätten alle Labore in der Bundesrepublik zu kämpfen. In einigen Laboren sei die Situation aber besonders dramatisch, sagt Jan Krämer vom Verband ALM: "Jetzt haben wir norddeutsche Labore in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch in Baden-Württemberg. Wir haben also regional über 100 Prozent Auslastung und damit sind wir ungesteuert auf den Weg in eine Überlastung."