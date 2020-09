Insgesamt wurde bei mehr als 33,2 Millionen Menschen Infektionen nachgewiesen. Die US-Wissenschaftler gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Grund ist die noch nicht flächendeckend vorhandenen Tests.



In absoluten Zahlen kommen die meisten Corona-Toten aus den USA. Das Land weist insgesamt ein Fünftel aller erfassten Todesfälle auf. Insgesamt sind in den USA über 205.000 Menschen an Covid-19 gestorben.

Auch in Brasilien und Indien ist die Zahl der Todesopfer hoch. In den Ländern starben mehr als 142.000 bzw. 95.000 Menschen an dem Virus.

Todesrate in Spanien hoch

Berechnet auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein anderes Bild: Dort ist die Todesrate in einigen europäischen Ländern höher. Während in den USA laut den Berechnungen der Johns-Hopkins-Wissenschaftler rund 63 Menschen pro 100.000 Einwohner an dem Virus starben, waren es in Spanien 67. In Deutschland liegt der Wert bei 11.

Die Datenbank der Johns-Hopkins-Universität wird täglich mit Zahlen aus verschiedenen Quellen gespeist. Sie zeigt daher einen höheren Stand als beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation, die nur die offiziellen Zahlen der Behörden zusammenrechnet.