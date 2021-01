Prof. Dr. Michael Brenner

Michael Brenner leitet den Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er sagt: "In dem Urteil finden sich zum Teil ziemlich dramatische Sätze. Es ist von einer politischen Fehlentscheidung mit dramatischen Konsequenzen die Rede."



"Und das hat für mich doch sehr deutlich den Anschein, dass hier Privates und Berufliches vermischt wurde. Solche Sätze gehören nicht in ein Urteil und es kommt auch einem Richter nicht zu, politische Entscheidungen in solcher Weise zu würdigen und in ein Urteil einfließen zu lassen", sagt Michael Brenner.