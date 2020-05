Coronavirus Ausnahmeregelung ermöglicht erste Besuche in Reha-Kliniken

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping bittet die Klinikleitungen in Rehakliniken die Ausnahmeregelungen für Besuche umzusetzen. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt ist das immer noch so. In Sachsen und Thüringen aber können enge Angehörige seit wenigen Tagen unter bestimmten Voraussetzungen wieder zu einigen Patienten.



Denn dort traten mit den aktuellsten Corona-Verordnungen Ausnahmeregelungen in Kraft. Und die würden erlauben, dass, zum Beispiel in Sachsen, Langzeitpatienten wieder Besuch empfangen dürften, erklärt Sachsens Sozialministerin Petra Köpping: