Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen künftig Bußgeldkataloge anwenden. In Sachsen hatte das Kabinett bereits am Dienstag Bußgeldvorschriften beschlossen und schloss sich damit den meisten anderen Bundesländern an. Sachsen-Anhalt veröffentlichte eine entsprechende Liste am Donnerstag.

Auch in Thüringen ist ein Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung geplant. Das bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei dem MDR. Ein solcher Katalog werde derzeit unter der Federführung des Ministeriums für Gesundheit erarbeitet. Sobald er final beschlossen sei, werde die Öffentlichkeit umgehend informiert. Das soll in den nächsten Tagen geschehen.

Bußgelder in Sachsen

In Sachsen herrschen strenge Kotaktverbote und Ausgangsbeschränkungen. Bildrechte: imago images/Christian Grube Unterdessen veröffentlichte Sachsen einen konkreten Bußgeldkatalog – der allerdings nur Strafen für wenige konkrete Anlässe nennt. So soll bei Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund ein Satz von 150 Euro fällig werden. Ein Verstoß gegen das Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen und medizinischen Einrichtungen soll mit 500 Euro geahndet werden (für Besucher). Wenn mehr Besucher als erlaubt in eine Einrichtung kommen, muss die dortige Leitung ein Bußgeld zwischen 500 und 1.000 Euro zahlen. Zudem kann die Polizei ein Verwarngeld zwischen 5 und 55 Euro erheben.

Bußgelder in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag veröffentlichte auch Sachsen-Anhalt einen Bußgeldkatalog. Dieser sieht bestimmte Regelsätze vor. Sie gehen von gewöhnlichen Tatumständen sowie von fahrlässiger und erstmaliger Begehungsweise aus, heißt es in dem Papier. Bei Vorsatz oder Wiederholung könne sich der Regelsatz verdoppeln. In bestimmten Fällen kann es aber auch eine Ermäßigung geben.

Der Katalog sieht etwa eine Strafe von 100 Euro für das Betreten von Spiel- und Bolzplätzen sowie Sportanlagen ohne Genehmigung vor. Wer gegen das Besuchsverbot in einer Pflegeeinrichtung, einem Krankenhaus oder einer Behinderteneinrichtung verstößt, muss 250 Euro zahlen – als Corona-Infizierter, Reiserückkehrer oder Kontaktperson eines Infizierten 500 Euro. Menschen, die sich im öffentlichen Raum mit mehr als einer Person aufhalten, müssen 250 Euro zahlen. Ausnahmen gelten nur für Mitglieder des eigenen Hausstandes. Feiern, Grillen oder Picknicken im öffentlichen Raum wird für jeden Teilnehmer mit 250 Euro bestraft.

Strafen ergeben sich aus Infektionsschutzgesetz

Weiterhin gelten in Mitteldeutschland außerdem die Bußgeld- und Strafbestimmungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes (IfGS), aus denen sich die nun veröffentlichten Bußgeld-Kataloge ergeben. Im Infektionsschutzgesetz ist ein Strafrahmen bei Verstößen festgelegt. Demnach kann bei den meisten Ordnungswidrigkeiten eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro verhängt werden – bei anderen Fällen ist die Strafe auf 2.500 Euro begrenzt.