In einer Krisensitzung berät die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwochabend, wie die Risiken durch den Erreger mitunter tödlicher Atemwegserkrankungen einzuschätzen sind. Die WHO ist seit mehr als 70 Jahren eine feste Größe im globalen Kampf gegen Krankheiten und für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung.