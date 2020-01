Der erste in Deutschland mit dem neuartigen Corona-Virus infizierte Patient hat sich bei einer Kollegin aus China angesteckt. Das teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit. Bei dem Erkrankten handelt es sich demnach um einen 33-jährigen Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto.

Nach Angaben von Webasto hatte der Infizierte am 22. Januar in der Firmenzentrale im Landkreis Starnberg an einer Schulung gemeinsam mit der Kollegin aus Shanghai teilgenommen.