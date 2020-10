In der Dresdner Kita "Bienenkorb" des Trägers "Independent Living" sind zwei Erzieherinnen positiv auf Corona getestet worden. Diese sind umgehend in Quarantäne geschickt worden. Das bestätigte die Leitung der Kindertagesstätte MDR AKTUELL. Das Gesundheitsamt sei am Donnerstagmorgen um 9 Uhr informiert worden, man warte nun auf weitere Anweisungen.

Grundsätzlich werden die Eltern über die Einrichtungsleitung informiert, sobald die Ermittlung rund um die infizierte Person abgeschlossen ist und damit auch Klarheit herrscht, welche Personen sich absondern müssen. Die Information enthält die Anordnung der Quarantäne und weist die Dauer dieser Maßnahme aus. Hierzu bedarf es aber fachlich fundierter Entscheidungen, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es ist nicht in unserem Sinne, Einrichtungen pauschal zu schließen, ohne hierfür aus infektionshygienischer Sicht belastbare Aussagen treffen zu können.

Bislang ist für die Kita "Bienkorb" aber weder klar, ob es eine Quarantäne gibt, noch wie der weitere Ablauf sein wird. Bislang – so der Eindruck – fehle es an einem Handlungsleitfaden für solche Notfälle seitens des Amtes, sagt die Geschäftsführung des Trägers. "Wir gehen mal davon aus, dass wir in fünf bis sechs Tagen mehr wissen. Hoffentlich."



In Eigenregie könne man die Kita aber nicht schließen, da der Verdienstausfall für die Eltern erst nach behördlicher Anordnung gesichert sei. Das Gesundheitsamt informiert MDR AKTUELL dazu: "Die Ausstellung der individuellen Bescheide, auch als Nachweis für den Arbeitgeber, dauert aktuell länger als gewohnt. Hier arbeiten wir bereits in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen an möglichen Erleichterungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten."