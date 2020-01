Lungenkrankheit Corona-Virus: Keine akute Gefahr in Deutschland

Die neue Lungenkrankheit in China breitet sich in Asien aus. Ein erster Fall wurde jetzt in Südkorea festgestellt. Die Bundesregierung sieht für Deutschland keine akute Gefahr. Der Ausbruch der Krankheit sei aber "Grund für besondere Beobachtungen und Analysen", hieß es aus dem Gesundheitsministerium.